Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye son kez çağrıda bulundu! Savaş kapıda!

Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin ABD ve Güney Kore'nin provokasyonlarında çizgiyi aştıklarını belirterek bir kez daha tehdit etti. ABD ve Güney Kore arasında gerçekleşecek olan "Özgürlük Kalkanı Tatbikatı" öncesi Kuzey Kore sert bir dille uyarıda bulundu.

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Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye son kez çağrıda bulundu! Savaş kapıda!

ABD ve Güney Kore'nin yarın itibariyle başlayacağı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın öncesinde Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak önemli bir açıklama yapıldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un başkanlığında gerçekleştirilen Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu toplantısında, "ABD ve Güney Kore'nin savaş provokasyonlarının kırmızı çizgiye ulaştığı, mevcut durumla başa çıkmak üzere ülkenin savaş caydırıcılığını daha etkili, güçlü ve saldırı amaçlı bir şekilde kullanmaya yönelik tedbirlerin ele alındığı ve kabul edildiği" açıklandı.

Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'ye son kez çağrıda bulundu! Savaş kapıda!

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR

ABD Washington ve Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang arasındaki gerginlik ABD ve Güney Kore'nin bölgede yarın başlayacak olan ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde gerilim iyice tırmanmış, tatbikat süresince yeni füze denemesi gerçekleştirmesi beklenen Kuzey Kore'yi ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price mevcut yaklaşımından vazgeçmediği sürece Pyongyang'ın daha fazla bedel ödeyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Güney Kore'yi ortak askeri tatbikatlarını durdurmaya çağıran Kuzey Kore yönetimi ise tehdit edici söylemlere ve askeri gösterilere başvurulması halinde bölgesel askeri ve siyasi durumun çok kritik ve kontrol edilemez bir hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore ABD ve Güney Kore'ye son kez çağrıda bulundu! Savaş kapıda!

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