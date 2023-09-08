Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Kuzey Kore, ilk operasyonel "taktik nükleer saldırı denizaltısını" Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Kuzey Kore, ilk operasyonel "taktik nükleer saldırı denizaltısını" Kim Jong-Un'un katıldığı törenle denize indirdi.

Nükleer silah ve balistik füze programını sürdürerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini arttıran Kuzey Kore, bu kez yeni taktik nükleer saldırı denizaltısı ürettiğini duyurdu. "Hero Kim Kun Ok" adı verilen ülkenin ilk operasyonel taktik nükleer denizaltısı, lider Kim Jong-Un'un katıldığı törenle 6 Eylül'de denize indirildi. Doğu Denizi filosunda hizmet vereceği açıklanan denizaltının üretiminin Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığını hem nitelik hem de nicelik olarak güçlendirme kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

"Temel sualtı saldırı araçlarından biri olacak"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un törende yaptığı konuşmada, yeni taktik nükleer saldırı denizaltısının ülkenin deniz kuvvetlerinin temel sualtı saldırı araçlarından biri olacağını söyledi. Deniz kuvvetlerini güçlendirme politikası kapsamında gemi inşa sanayinde daha büyük atılımlar yapacaklarını vurgulayan Kim, yeni denizaltının üretiminin ülkenin 75. kuruluş yıldönümü öncesinde tamamlanmasının Kuzey Kore'nin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

"Çağın acil gerekliliği"

Dün ise yeni denizaltının silah sistemlerini inceleyerek operasyon kabiliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılmasının çağın acil bir gerekliliği olduğunu vurguladı. Bunun vakit kaybetmeden yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Kim, taktik nükleer silahlarla donatılmış sualtı ve diğer deniz araçlarının stratejik görevini yerine getirmek üzere hızlı bir şekilde donanmaya kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Zamanlaması dikkat çekti

Kuzey Kore'nin denizaltını ülkenin 75. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 9 Eylül'ün öncesinde tanıtması dikkat çekti. Pyongyang'ın kutlamalar kapsamında yarın yapılacak askeri geçit töreninde, son silah teknolojilerini görücüye çıkarması bekleniyor.

Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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