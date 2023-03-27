Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!

ABD ve Güney Kore'nin bölge de ortak yürüttüğü tatbikata Kuzey Kore misilleme olarak 2 balistik füzeyi Japon Denizine fırlattı.

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Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!

ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara misilleme olarak silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru 2 balistik füze fırlatarak göz dağı verdi. Japonya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, füzelerin yerel saatle 07.47 ve 07.57 sularında Kuzey Kore'nin batı kıyılarından ateşlendiği ve 50 kilometre maksimum irtifaya ulaşarak yaklaşık 350 kilometre mesafe kat ettiği belirtildi. Füzelerin şehir merkezlerinden uzak bir gölgeye düştüğü belirtilirken Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da denemeyi doğruladı.

Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!

FÜZELER BAŞARIYLA TEST EDİLDİ

Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz cuma günü görevi patlama yoluyla büyük ölçekli bir nükleer tsunamiyi tetiklemek olan su altı nükleer saldırı aracını ve 2 kısa menzilli balistik füzeyi başarılı bir şekilde test ettiğini duyurmuştu. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ise, Seul-Washington ittifakının bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara atıfla, "Düşmanın Kuzey Kore'yi işgal etmeye yönelik her girişimini etkisiz hale getirme ve ABD ile Güney Kore'nin pervasız askeri provokasyonlarına daha ezici ve saldırgan bir şekilde karşı koymaya kararlı olduklarını" söylemişti.

Kuzey Kore Japon denizine 2 balistik füze fırlattı!

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