Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir skandal daha: Uzaktan eğitimde başarısız olan Milli Eğitim Bakanını idam etti!

Diğer dünya ülkeleri ile iletişimi en zayıf ülke olarak bilinen Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un uzaktan eğitimde başarısız olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı'nı idam ettirdiği haberi, tüm dünyada dehşetle karşılandı.

Zalimliği ve adlığı acımasız kararlarla nam salan Kuzey Kore liderinin eylemleri artık sınır tanımıyor. Güney Kore merkezli haber kaynaklarından alınan bilgiye göre, uzaktan eğitimde başarısız olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı'nı infaz eden Jong-un, daha önce de bir toplantıda olan eniştesini salondan çıkarıp köpeklerle dolu bir kafese atmıştı. Ülkenin generalini de etçil ve tehlikeli balık türlerinden olan piranalara parçalatarak öldürtmesiyle gündeme gelen Kim Jong-un bu kez de ülkenin Milli Eğitim Bakanı'nı hedef aldı.

'KOVID HASTALARINI KURŞUNA DİZİYOR'

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bilinen Kuzey Kore'de, lider Kim Jong-un bir yandan görkemli askeri geçit törenleri düzenleyip düşmanlarına gözdağı verirken bir yandan da yaşanan krizleri ortaya koyarak herkesi şaşırtmıştı.

Doğruluğu ispatlanamayan bir bilgiye göre ise, koronavirüse yakalan vatandaşları kurşuna dizerek öldürdüğü iddia edilen Kim'in yönetimindeki ülkede, resmi kaynaklar hiç Kovid-19 vakasına rastlanmadığını iddia etmişti.

İDAM NEDENİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Mirror ve New York Post'ta yer alan haberlere göre, uzaktan eğitimde başarısız olan Milli Eğitim Bakanı, 'yeterli görüntülü arama gerçekleştirmediği' gerekçesiyle infaz edildi. Kuzey Kore rejiminin ilkelerini uygulamada da başarısız bulunan Eğitim Bakanı görüntülü arama suçu dışında ayrıca bakanlığın iş yükünden de şikayetçi olmuştu.

Haberi yayan Güney Kore kaynaklı Daily NK, konuyla ilgili haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı. Bunun yanı sıra tam adı verilmeyen Eğitim Bakanı'nın ismi haberlerde sadece 'Park' olarak belirtildi ve 50'li yaşlarında olduğu ifade edildi.