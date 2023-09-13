Kuzey Kore lideri Kim: “Putin’in tüm kararlarını destekleyeceğiz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kuzey Kore lideri Kim: “Putin’in tüm kararlarını destekleyeceğiz”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya geldi. Kim, "Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik, destekleyeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Liderler, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini birlikte inceledi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk, uzay üssü ile ilgili Kim ve Putin'e bilgi verdi.

"Kuzey Kore lideri roket teknolojisine büyük ilgi gösteriyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin, üsse gerçekleştirilen ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un uydu üretimi konusuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Putin, "Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü'ne geldik. Kuzey Kore lideri roket teknolojisine büyük ilgi gösteriyor. Uzay araştırmalarını da geliştirmeyi hedefliyorlar" dedi. Kim Jong-Un ise "Tüm konuları acele etmeden görüşeceğiz. Vaktimiz var" ifadesini kullandı.

Uzay üssündeki incelemelerin ardından ikili görüşmeye geçen liderler, kısa bir konuşma yaptı. Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Kore halkının bağımsızlık zaferinin de 70'inci yıl dönümündeyiz. Bu önemli bir zaman çünkü ülkemiz Kore Halk Cumhuriyeti'ndeki dostlarımıza ve Kore halkına destek oldu" dedi.

"Rusya kutsal bir mücadele veriyor"

Kim Jong-Un ise Putin'e Rusya'nın kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Rusya'nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin konuşan Kim, "Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin'in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. Kim, ayrıca Rusya ile ilişkilerin öncelik haline getirileceğini söyledi.

Zirve öncesi yeni füze denemesi

Japonya hükümeti, Kim ve Putin zirvesi öncesi Kuzey Kore'nin yerel saatle 11.55 dolaylarında Japon Denizi istikametine 2 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtilirken, ilk belirlemelere göre bölgedeki uçak ve gemilerde hasar meydana gelmediği öğrenildi. Gelişmenin ardından başbakanlık bünyesinde bir kriz masası oluşturan Japonya hükümeti, Kuzey Kore'yi diplomatik yollarla protesto etti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ilgili bakanlara bilgi toplama ve analiz faaliyetlerini sürdürme ve halka en kısa sürede doğru bilgi sağlama talimatı verdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın son denemesini doğrulayarak füzelerin Sunan bölgesinden ateşlendiğini duyurdu. Füzelerin kısa menzilli balistik füze olduğu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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