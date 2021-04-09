SON DAKİKA! Ukrayna lideri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek9 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'deArtan vaka sayılarına rağmen kurallara uymuyorlar! Kastamonu’da kuralları ihlal eden 79 kişiye para cezasıYeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı9 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'taKuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı! 3 milyon insanın açlıktan öldüğü kıtlığı hatırlattıBelediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı9 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'daCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?İpekyolu Belediyesi ‘Sağlıklı Beslenme’ semineri düzenledi
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Kuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı! 3 milyon insanın açlıktan öldüğü kıtlığı hatırlattı

Kuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı! 3 milyon insanın açlıktan öldüğü kıtlığı hatırlattı

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ülkede yaşanan ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Jong-un içinde bulunulan durumu, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan kıtlık karşılaştırdı. Mücadele için "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı! 3 milyon insanın açlıktan öldüğü kıtlığı hatırlattı

Korona virüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan Kuzey Kore'de Çin ile ticaretin durma noktasına gelmesi ve uygulanan ekonomik yaptırım nedeniyle ekonomik kriz alarmı verildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iktidar partisi üyeleri ile bir araya geldiği görüşmede, ülkenin zor günlerden geçtiğini hatırlatarak yetkilileri halkı az da olsa zor durumdan kurtarabilmek için "Çetin Yürüyüş" başlatmaya çağırdı. Kim ilk kez, ülkenin ekonomik sorunlarını 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne neden kıtlıkla karşılaştırdı.

3 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN  ÖLMÜŞTÜ

"Çetin Yürüyüş" kavramı, Kuzey Kore yetkilileri tarafından 1990'larda yaşanan kıtlık sırasında ülkenin gösterdiği mücadelesine atıfta bulunmak için kullanılıyor. Açlıktan hayatını kaybeden Kuzey Korelilerin toplam sayısı bilinmezken, yaklaşık 3 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) araştırmacı Lina Yoon, son zamanlarda "Çin'den ülkeye neredeyse hiç gıda maddesi gitmediğini" belirtti. BM'nin Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana da geçtiğimiz ay yetersiz beslenme ve açlığa yol açan "ciddi bir gıda krizi" konusunda uyarıda bulunmuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT