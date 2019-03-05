İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret edecek

Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Rusya’yı ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen zirvenin başarısız olması üzerine gözler Rusya'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim'in Rusya ziyaretinin kesinleştiğini duyurdu. Peskov, "Kesin bir tarih veremem. 12 Nisan'da Rus parlamenterler Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da temaslarda bulunacak. Kesin tarih bu ziyaret sonrası açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.