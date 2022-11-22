Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'yi ağır bir şekilde eleştirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'nin Birleşmiş Milletler'de (BM) ülkesinin kıtalararası balistik füze testini (ICBM) kınamaya yönelik baskısını eleştirerek, ABD'yi "daha vahim bir güvenlik kriziyle karşılaşabileceği" konusunda uyardı.

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Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'yi ağır bir şekilde eleştirdi

Kim Jong Un'un ardından Kuzey Kore'deki en güçlü isim olarak bilinen Kim Yo Jong, ABD'yi İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya ve Güney Kore ile yaptığı ortak bildiri sebebiyle ağır şekilde eleştirdi.

Kuzey Kore'nin, ABD'nin söylemlerini "egemenlik ihlali ve siyasi provakasyon" olarak göreceğini belirten Kim Yo Jung, ABD'nin Kuzey Kore'yi silahsızlaştırmak istemesine rağmen daha dikkatli olması gerektiğini ve Kuzey'in kendini savunma hakkının elinden alınamayacağını vurguladı.

KUZEY'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI ELİNDEN ALINAMAZ

ABD'yi "daha vahim bir güvenlik kriziyle karşılaşabileceği" konusunda uyaran Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin ICBM testlerinin, BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesini çifte standart olarak kabul ettiklerini belirtti.

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SONUNA KADAR EN SERT KARŞILIĞI" VERECEĞİZ

BM Güvenlik Konseyi'nin, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına ve silahlanmalarına karşı çıkmadığını ifade eden Kim Yo Jong, ulusal güvenliklerini korumak için "sonuna kadar en sert karşılığı" vereceklerini kaydetti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ DÜN TOPLANMIŞTI

Kim Yo Jong'un ifadeleri, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki söylemlerinin ardından geldi.

Konsey, dün, Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da ICBM fırlatması üzerine toplanmıştı.

Kuzey Kore'nin, Konseyden karşılık veya misilleme korkusu olmadan kışkırtıcı ve istikrarı bozucu balistik füze denemeleri yaptığını belirten Thomas-Greenfield, Konseye, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahlarını ve balistik füze ilerlemelerini engellemek için önlemlerin alınacağı ve Pyongyang yönetiminin kınanacağı bir başkanlık açıklaması hazırlayıp sunacağını söylemişti.

ABD'nin, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze ilerlemelerinin engellenmesi için önlem alınması çağrısını Fransa, İngiltere, Hindistan, Japonya, Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler desteklemişti.

KAYNAK: AA

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