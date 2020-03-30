Kuzey Kore'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya nükleer müzakere tepkisi

ANKARA (AA) - Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Pyongyang yönetimine karşı uluslararası baskıyı sürdürme arayışında olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD ile müzakerelerden sorumlu "yeni direktörü", Pyongyang yönetiminin ABD ile müzakerelerin tıkanması nedeniyle "kendi yolunu izleyeceği" uyarısında bulundu.

Yetkili, Pompeo'yu, geçen hafta G7 ülkeleri dışişleri bakanları arasında video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, diğer ülkeleri Kuzey Kore'ye karşı diplomatik ve ekonomik baskı uygulama konusunda kararlı olmaya teşvik etmekle suçladı.

Açıklamada, "ABD'nin zaman kazanmak ve başkanına faydası dokunan ortamlar yaratmak için önerdiği diyalog girişimi ciddi şekilde zarar görmüştür." ifadesi yer aldı.

Pompeo'nun sözlerinin yeniden diyalog konusunda şevklerinin kırılmasına yol açtığını söyleyen yetkili, "İki ülkenin liderleri arasındaki dostane ilişki ne kadar büyük ve güçlü olsa da bu ABD'nin bize karşı düşmanca politikasını değiştiremez." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e Kovid-19 ile mücadelede iş birliği mektubu

KCNA'nın 22 Mart'taki haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği teklif ettiği bildirilmişti.

Trump'ın bu adımının Pyongyang yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedilen haberde, mektubun liderler arasındaki kararlı ilişkinin güzel bir örneği olduğu ancak bunun iki ülke ilişkileri açısından olumlu yorumlanmasında acele edilmemesi gerektiği ifade edilmişti.

Pompeo'ya göre, Pyongyang, ABD'nin bu önerisine karşılık vermedi.

- Nükleer müzakereler

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer silahsızlanma müzakereleri, 2019'un şubat ayından bu yana aksayarak sürüyor.



ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.



İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve yarıda kesilmiş ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İsveç'te 2019'un ekim ayında yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, ABD'nin "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiği için kesilmişti.

Pyongyang yönetimi, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanımış ve ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.



Sürenin dolması üzerine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlayarak dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.









Kaynak: AA