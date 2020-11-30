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Kuzey Koreli hacker'ların yeni hedefi bu kez "Koronavirüs Aşısı" geliştiren şirket oldu!

Kuzey Koreli hacker'lar, Kovid-19 aşısı üzerine çalışan AstraZeneca şirketinin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlediler.

Kuzey Koreli hacker'ların yeni hedefi bu kez "Koronavirüs Aşısı" geliştiren şirket oldu!

Koronavirüs aşısını dağıtmaya çalışırken, şüpheli Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya uğradı. İngiliz ilaç firması olan AstraZeneca'nın sistemlerine girmeye çalışan şüpheliler ile ilgili bilgisi olan iki kişi Reuters'a konuştu.

Reuters'un haberine göre kaynaklar, hacker’ların LinkedIn ve Whatsapp  üzerinden AstraZeneca çalışanlarına ulaşarak iş teklifinde bulunarak kandırdıklarını öne sürdü. Bu vesileyle şirket çalışanlarının bilgisayarların zararlı yazılımlar gönderilebildi.

Kaynaklardan biri, bilgisayar korsanlarının, Kovid-19 projesinde çalışan personeller de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir grubu hedef aldığını, ancak başarılı sonuca ulaşamadıklarını belirtti. Kuzey Kore'den konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Covid-19 aşısı geliştiren ilk üç şirketten biri olan AstraZeneca'da konu hakkında yorum yapmaktan uzak durdu.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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