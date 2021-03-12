Kuzey Kore'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Kore'nin Bayrağı Nasıldır?

Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet. Yüzölçümü 120.540 km²'dir. Kuzeyinde Rusya ve Çin, güneyinde Kore Cumhuriyeti, doğusunda Japon Denizi ve batısında Sarı Deniz ile çevrilidir. Başkenti Pyongyang'dır.

Kuzey Kore'nin Başkenti?

“Pyongyang” şehri Kuzey Kore'nin başkentidir.

Kuzey Kore'nin Para Birimi Nedir?

“Kuzey Kore Wonu”Kuzey Kore'nin para birimidir.

Kuzey Kore'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kuzey Kore'nin telefon alan kodu : + 850

Kuzey Kore'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Kuzey Kore

Kuzey Kore'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Pyongyang

Kuzey Kore'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

North Korea

Kuzey Kore'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Pyongyang

Kuzey Kore'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

P'yŏngyang - 평양 / 平壌

Kuzey Kore'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Chosŏn KK’deki gini 조선 / 朝鮮 -Buk-han GK’deki gibi

Kuzey Kore'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Korece - (Hangul/Hanja)

Kuzey Kore'nin Bayrağı Nasıldır?