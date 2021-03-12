Kuzey Kore'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Kore'nin Bayrağı Nasıldır?
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Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet. Yüzölçümü 120.540 km²'dir. Kuzeyinde Rusya ve Çin, güneyinde Kore Cumhuriyeti, doğusunda Japon Denizi ve batısında Sarı Deniz ile çevrilidir. Başkenti Pyongyang'dır.
Kuzey Kore'nin Başkenti?
“Pyongyang” şehri Kuzey Kore'nin başkentidir.
Kuzey Kore'nin Para Birimi Nedir?
“Kuzey Kore Wonu”Kuzey Kore'nin para birimidir.
Kuzey Kore'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kuzey Kore'nin telefon alan kodu : + 850
Kuzey Kore'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Kuzey Kore
Kuzey Kore'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Pyongyang
Kuzey Kore'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
North Korea
Kuzey Kore'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Pyongyang
Kuzey Kore'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
P'yŏngyang - 평양 / 平壌
Kuzey Kore'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Chosŏn KK’deki gini 조선 / 朝鮮 -Buk-han GK’deki gibi
Kuzey Kore'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Korece - (Hangul/Hanja)