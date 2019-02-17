Kuzey Makedonya bayrağı BM merkezinde ilk kez göndere çekildi Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizinin Prespa Anlaşmasıyla çözümünün ardından yeni adı ile Kuzey Makedonya'nın bayrağı Birleşmiş Milletler'in...

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