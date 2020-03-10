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Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların" (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Kuzey Makedonya uyruklu 1 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların" (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, Kuzey Makedonya uyruklu 1 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Makedonya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA




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