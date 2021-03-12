Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur.
Kuzey Makedonya'nın Başkenti?
“Üsküp” şehri Kuzey Makedonya'nın başkentidir.
Kuzey Makedonya'nın Para Birimi Nedir?
“Makedonya Dinarı”Kuzey Makedonya'nın para birimidir.
Kuzey Makedonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kuzey Makedonya'nın telefon alan kodu : + 389
Kuzey Makedonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Makedonya
Kuzey Makedonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Üsküp
Kuzey Makedonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Republic of Macedonia
Kuzey Makedonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Skopje
Kuzey Makedonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Skopje - Скопје
Kuzey Makedonya'nın Ülke Adının Ülke İçiSöylemi
Makedonija - Македонија
Kuzey Makedonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Makedonca (Kiril alfabesi)