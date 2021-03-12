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Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kuzey Makedonya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kuzey Makedonya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kuzey Makedonya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur.

Kuzey Makedonya'nın Başkenti?

“Üsküp” şehri Kuzey Makedonya'nın başkentidir.

Kuzey Makedonya'nın Para Birimi Nedir?

“Makedonya Dinarı”Kuzey Makedonya'nın para birimidir.

Kuzey Makedonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kuzey Makedonya'nın telefon alan kodu : + 389

Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kuzey Makedonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Makedonya

Kuzey Makedonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Üsküp

Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kuzey Makedonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Republic of Macedonia

Kuzey Makedonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Skopje

Kuzey Makedonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Skopje - Скопје

Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kuzey Makedonya'nın Ülke Adının Ülke İçiSöylemi

Makedonija - Македонија

Kuzey Makedonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Makedonca (Kiril alfabesi)

Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

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