Kuzey Makedonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır?

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Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Kuzey Makedonya'nın Başkenti? “Üsküp” şehri Kuzey Makedonya'nın başkentidir. Kuzey Makedonya'nın Para Birimi Nedir? “Makedonya Dinarı”Kuzey Makedonya'nın para birimidir. Kuzey Makedonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Kuzey Makedonya'nın telefon alan kodu : + 389 Kuzey Makedonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Makedonya Kuzey Makedonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu Üsküp Kuzey Makedonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Republic of Macedonia Kuzey Makedonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu Skopje Kuzey Makedonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu Skopje - Скопје Kuzey Makedonya'nın Ülke Adının Ülke İçiSöylemi Makedonija - Македонија Kuzey Makedonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Makedonca (Kiril alfabesi) Kuzey Makedonya'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir