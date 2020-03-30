Kuzey Makedonya'nın bayrağı NATO'da göndere çekildi

BRÜKSEL (AA) - Kuzey Makedonya'nın resmen NATO'nun 30'uncu üyesi olmasının ardından, ülkenin bayrağı düzenlenen törenlerle göndere çekildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, bayrağın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ana karargahta, Mons kentindeki SHAPE'te ve ABD'de, aynı anda göndere çekilerek ülkenin ittifaka üyeliği kutlandı.

Brüksel'deki törende konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu, Kuzey Makedonya için tarihi bir an. Yıllarca süren reformlara ilişkin kararlılık ve sebat sonrasında geldi." diye konuştu,

Yunanistan ve Kuzey Makedonya'nın Prespa Anlaşması'yla isim konusunda önemli bir uzlaşıya vardığını ifade eden Stoltenberg, böylelikle NATO üyeliğinin mümkün olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'nın üyeliğinin hem ülkeye hem de NATO'ya fayda sağladığını kaydeden Stoltenberg, bunun aynı zamanda Batı Balkanlar'ın istikrarı için de önemli olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Böyle dönemlerde dostlar ve müttefikler hiç olmadığı kadar önemlidir. Artık Kuzey Makedonya dünyadaki en iyi dost ve müttefiklere sahip. Birlikte daha güvendeyiz ve güçlüyüz. Hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

- Kuzey Makedonya'nın üyeliği

Kuzey Makedonya 27 Mart'ta resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından ittifakın 30'uncu üyesi olmuştu.

NATO müttefikleri Şubat 2019'da Kuzey Makedonya ile katılım protokolünü imzalamış, daha sonra bu protokol, üye ülkelerin meclisleri tarafından onaylanmıştı.

NATO'nun Üyelik Eylem Planı'na 1999'da dahil olan Makedonya'ya üyelik için resmi davet, 2018 Temmuz'da düzenlenen Brüksel Zirvesi'nde gelmişti.

Nüfusu yaklaşık 2 milyon, aktif askeri personel sayısı 8 bin civarında olan Kuzey Makedonya'nın jeostratejik konumu, NATO için önem taşıyor.



Kaynak: AA