Kuzey Makedonya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kuzey Makedonya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur.

Kuzey Makedonya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kuzey Makedonya 2077132 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 144. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00027 olduğu görülmektedir.

Kuzey Makedonya'nın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Kuzey Makedonya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kuzey Makedonya'nın yüz ölçümü 25479 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kuzey Makedonya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 280 km² Karasal Alan : 25433 km²

Kuzey Makedonya'nın Haritadaki Yeri / Konumu