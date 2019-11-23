Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında 4 işçi iskeleden düştü
Yapımı süren Kuzey Marmara Otoyolu'nun , Kocaeli kesimindeki viyadük inşaatında iskeleden düşen 4 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolunun Akmeşe mevkisinde yapılan viyadük inşaatında çalışan 4 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi.
Yaralı işçiler sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları
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