Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal medde paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağı yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal medde paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Yol Ayrımı mevkisinde kaçak şekilde otoyol kenarına bırakılan kimyasal maddeler su ile temas sonrasında tepkimeye girerek etrafa koku ve duman saldı. Ekipler çevre güvenliğini alarak numune çakışması yaptı, kimyasal madde soğutma çalışmalarının ardından kaldırılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal medde paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!

30 ÇUVAL BIRAKILMIŞ

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı bağlantısına kaçak olarak bırakılan yaklaşık 30 çuval kimyasal madde yağmur nedeni ile suya temas edince tepkimeye girerek kötü koku ve duman saçtı. Çevreden geçen vatandaşların fark ettiği duman ve koku sonrası ekiplere haber verildi. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve yol bakim müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD’a bağlı ekipler özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal medde paniği! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi!

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlk gözlemlemelere göre 'demir cüruf' diye adlandırılan kimyasal madde itfaiye ekiplerinin kapama yöntemi ile soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.
Tehlikeli kimyasal maddenin döküldüğü alan ve ekiplerin çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Görüntüler de araziye seyrek aralıklarla dökülmüş kimyasal madde ve ekiplerin güvenlik önlemleri görüldü.

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