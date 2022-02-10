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Kuzey Noktası ne demek, TDK'ya göre Kuzey Noktası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kuzey Noktası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kuzey Noktası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kuzey Noktası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kuzey Noktası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kuzey Noktası ne demek, TDK'ya göre Kuzey Noktası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuzey noktası ne demek? Kuzey noktası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuzey noktası kelimesi. Peki kuzey noktası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuzey noktası nedir, kuzey noktası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KUZEY NOKTASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuzey noktası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kuzey noktası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ufukta kuzey doğrultusunun gök küresini deldiği nokta

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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