Kuzey ve kıyı Ege’de fırtına bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.
Kuzey ve kıyı Ege'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; kuzey ve kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren hızını artırarak, salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-75 km/s) yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İHA
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