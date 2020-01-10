Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kuzey'in kızları mahkemeye çıkıyor. Yeni görüntüsüne alışamayan Sefer'in tepkileri ise kahkahaya boğuyor.