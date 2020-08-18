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  3. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon tanıtım fragmanı ile ekranlara geldi. Show TV'nin sevilen dizisi renkli ve eğlenceli sahneleri ile yine izleyicilere keyifli bir sezon geçirmeye hazırlanıyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon ne zaman başlayacak? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarının başarılı dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezon tanıtımı ile izleyicilerin karşısına geçti. Yeni sezonda da hem eğlence hemde aşkın en üst seviyelerde yaşanacağı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı haberimizde... 

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman

Birbirinden renkli anların ekrana geldiği tanıtımda Kuzey ve Yıldız'ın dans ettiği aşk dolu halleri yeni sezona olan heyecanı arttırıyor. Yıldız, Kuzey'e "Seni her zamankinden daha çok seviyorum!" diyerek aşkını haykırırken, Kuzey mutluluktan havalara uçuyor. Turan Şahin'in "Ya Ben Anlatamadum" şarkısıyla şenlenen tanıtım yeni sezonda eğlencenin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla Eylül'de Show TV!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman

Baş rollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'la Kuzey, Pamuk sayesinde bir aile olabildiklerini görmüşlerdir. Bunun, onlar için büyük bir adım olacağı düşünülürken tabi ki olaylar böyle gelişmez. Kendileriyle ve geçmişleriyle olan hesapları bitmemiştir. Duruma yine terapistleri el koyar. Kuzeyle Yıldız'ın en çok ihtiyaç duydukları ama en uzağında oldukları şeyi, huzuru bulmalarını önerir. Aslında her şey, mükemmel denecek kadar güzeldir. Aileler, yaylaya dönmüştür, herkes hayatından memnun görünmektedir. Ama bu, sadece görünendir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2.Sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Yeni sezonuyla Eylül'de Show TV ekranlara geri dönecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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