Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kuzey ve kızlarının Şule’den hesap sorduğu fragmanda öfkeden gözü dönen Yıldız durdurulamıyor. Sefer, Yıldız’ın kim olduğunu öğrenen Tülin’in tokatıyla sarsılırken doktor, Pembe’den vazgeçmiyor.
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24 Şubat 2020 Pazartesi 08:39
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