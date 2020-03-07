Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. Bölüm Fragmanı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragman

Karadeniz'de geçen bir hikayeyi konu olan dizi ilk bölümünden itibaren oldukça beğenildi. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 24.BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24.bölü fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra sitemize olacaktır.

KUZEY YILDIZI DİZİ KONUSU

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey’i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etmektedir. Yıldız ne yaparsa yapsın, dövse de sövse de hıncını alamaz. İçindeki küllenmek bilmeyen öfke, daha da alevlenmiştir. Kuzey’in tek bir lafıyla bu alev ya sönecek ya da tüm Karadeniz’i yakacak bir yangına dönüşecektir. Herşey, Kuzey’in iki dudağının arasındadır.

KUZEY YILDIZI OYUNCULARI

Aslıhan Güner (Yıldız Kadıoğlu)

Aslıhan Güner Mert Kılıç ile 2013 yılında evlenmiştir. 6 yıllık mutlu bir evliliği olan Aslıhan Güner Kılıç 17 Aralık 1987 İstanbul doğumludur ve 32 yaşının içindedir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner son olarak Diriliş: Ertuğrul – Karaca Hatun olarak yer alma başarısı göstermiştir. Daha önce 2016 yapımı Kehribar dizisinde Bahar ve Kızılelma dizisinde Azra olarak yer almıştır. Aslıhan Güner Stv dizileri ile ünlenmiştir ilk olarak da Sırlar Dünyası dizisinde yer almıştır.

İsmail Demirci (Kuzey Mollaoğlu)

İsmail Demirci 13 Kasım 1984 Ankara da doğumludur ve 35 yaşındadır. Kendisi gibi oyuncu Bensu Soral ile aşk yaşamaktadır. İlk olarak üniversite eğitimini bilgisayar programcılığı üzerine alan İsmail Demirci daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü girmiş ve mezun olmuştur. İsmail Demirci Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Erkan karakteri ile tanınmıştır. İsmail Demirci son dönemde Serçe Sarayında Ramazan ve Fabrika kızı dizisinde Ferhat karakterine hayat vermiştir. tutmamıştır. İsmail Demirci son olarak Çarpışma dizisinde Galip karakterine hayat vermiştir.

Cezmi Baskın (Yaşar Kadıoğlu)

1949 İstanbul doğumlu olan Cezmi Baskın İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi mezunudur. Bir çok tiyatro oyununda yer alan Cezmi Baskın sadece oyuncu değil aynı zamanda tiyatro yönetmenidir. Cezmi Baskın’ın televizyonda tanınması ise 2011 yapımı Akasya Durağı dizisi ile olmuştur. Son dönemde Şevkat Yerimdar dizisi ve filmlerinde yer almıştır. Yer aldığı filmler arasında Vizontele ve Mucize filmlerinde de yer alan Cezmi Baskın son olarak Sesinde Aşk Var filminde yer almıştır.

Toygan Avanoğlu (Sefer Kadıoğlu)

1982 İzmir doğumlu olan deneyimli tiyatrocu ve dizi oyuncusu Toygan Avanoğlu 37 yaşının içindedir. Toygan Avanoğlu Kanalizasyon filmi ile tanınmış ve beğenilmiştir. Toygan Avanoğlu’nun ünlü olduğu proje ise Güzel Köylü dizisidir. Toygan Avanoğlu Güzel Köylü dizisinde Bünyamin Enişte olarak tüm Türkiye’ye kendisini tanıtmıştır. 2018 de Daha sonra Meleklerin Aşkı dizisinde Necmettin Çekilmez olarak da çok beğenilmiştir. 2019 da ise hayatımız Film filminde yer almıştır.