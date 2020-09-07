Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragmanı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Korona virüs nedeniyle sezon finali yapan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm ile yeniden ekranlara döndü. Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde, Kuzey ile Yıldız'ın aşkı iyice alevlendi. Yeni bölüme damga vuran sahne ise Kuzey ve Yıldız'ın dans sahnesi oldu. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 31. BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Kuzey'in uzun zamandır hayalini kurduğu şey sonunda gerçek oldu, Yıldız aşkını itiraf etti ve beklediği öpücüğü ona verdi. Mutluluktan havalara uçan Kuzey artık mavişine kavuşacaktı ancak iki aşığın mutluluğunun önünde yeni bir engel vardı. Şule, Yıldız'a beyninde bir tümör olduğunu ve öleceğini söyledi. Son günlerini Kuzey ve kızlarıyla geçirmek istediğini söyleyen Şule, Yıldız'dan aradan çekilmesini istedi. Kuzey ve kızlara bir şey söyleyemeyen Yıldız duydukları karşısında şaşırırken, hiç yapmak istemediği bir seçimle karşı karşıya kaldı. Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları ise bölüme damgasını vurdu. "Papatya" şarkısı eşliğinde iki aşığın yayladaki dansları seyircilerden tam not aldı. Kuzey yaylada Yıldız'a evlilik teklifi etti ancak Yıldız, Şule'den duyduklarından etkilendiği için evet diyemedi. Kuzey, kızlarının bacanaklarla görüşmelerini yine engellerken kızlar artık bu duruma dayanamayacak noktaya geldi. Babalarıyla tartışan Mine ve Gökçe, gizlice evden kaçtı ancak bu hareketleri daha büyük bir felaketi beraberinde getirdi. İki kardeş babalarına ders vermek isterken ormanda kayboldu. Gökçe düşüp dizinden yaralanırken, Mine'yi de kene ısırdı. Ormanda bir ev bulup sığındılar ancak Mine'nin durumu giderek kötüleşiyordu. Finalde heyecan giderek artarken kızların nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.