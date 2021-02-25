Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sefer, organ mafyasının eline düşüyor!
Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sefer evsizler için açılan bir evde kalıp ardından organ mafyasının eline düşerken kızların ve bacanakların evdeki korku dolu halleri izleyenleri meraklandırıyor. Rusların eve yaptığı baskın herkesi korkutuyor.
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25 Şubat 2021 Perşembe 08:46
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