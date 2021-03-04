Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız, Kuzey ve gençleri kurtarma görevinde!
Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nahide, Sefer ile kavgaya girişirken Kuzey ise Rus mafyasının elinde olan gençleri kurtarmak için uğraşıyor. Kocasının mafya tarafından kaçırıldığını öğrenen Yıldız ise ortalığı birbirine katıyor.
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04 Mart 2021 Perşembe 09:13
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız, Kuzey ve gençleri kurtarma görevinde!