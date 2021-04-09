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  3. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey'den oğluna duygu dolu sözler!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey'den oğluna duygu dolu sözler!

Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda evi yakan Kuzey'in kızları evdeki yangını söndürmek isterken Kuzey'in oğluyla duygulu konuşması izleyenlere duygu dolu anlar yaşatır.

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09 Nisan 2021 Cuma 10:14
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