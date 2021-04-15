Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuzey ve Yıldız'ın bebeği Güney kaçırılıyor!
Herkesin ilgiyle izlediği Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramazan'da iftar açmak için yemek masasına toplanan ailenin keyifli dakikaları ekranlara yansırken Kuzey ve Yıldız'ın bebeği Güney'in eve giren hırsız tarafından kaçırılma anları izleyenlere korku dolu anlar yaşatıyor.
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15 Nisan 2021 Perşembe 09:49
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