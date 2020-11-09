Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine koronavirüs şoku

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde yen itip koronavirüs şoku yaşandı. Süreç film imzalı dizinin çekimleri esnasında, başrol oyuncusu Berfin Nilsu Aktaş'ın yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Belirtilerin ardından test yaptıran Aktaş'ın koronavirüse yakalandığı tespit edilince dizi çekiminde görev alan tüm ekibe test yapıldı. Sette başka pozitif vakaya rastlanmazken dizinin çekimlerine bir hafta ara verildiği öğrenildi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği komedi ve dram türündeki Türk dizisi.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 38. BÖLÜM

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 38. Bölümünde; Yıldız, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırmıştır ve büyük bir hayal kırıklığı içindedir. Bulut, kayıtsız şartsız hayatından çıkıp gidecektir. Kuzey ve Yıldız’ın aralarındaki engeller bir bir ortadan kalkıyor gibi görünmektedir. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Kuzey ve Yıldız, artık sadece aşklarını ve geleceklerini düşünmelilerdir. Bir yandan hazırlıklara başlarken bir yandan bu büyünün bozulmasından delicesine korkmaktadırlar. Nitekim korktukları başlarına gelir. Yirmi yıllık aşkın, yirmi yıllık engeli Yaşar, kendini gösterir. Kuzey’in aşkını, kendi yöntemleriyle sınayacaktır. Kuzey, kendine fazlasıyla güvense de sınavlar çok zor ve tehlikelidir. Kuzey, bir Yıldız’a dokunabilmek için uçmayı göze alabilecek midir? Buna cesaret etse bile sonunda Yıldız’a dokunmayı başarabilecek midir? Yoksa…