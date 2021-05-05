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Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor 2021? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü ne zaman?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' yavaş yavaş yaz sezonuna geçilirken final yapacağı yönünde haberler çıkarken dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor 2021? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü ne zaman? Detaylar haberimizde...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor 2021? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü ne zaman?

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerinde yer aldığı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değişti. Dizinin daha önce 60. bölümü ile ekranlara veda edeceği iddia edilmiş ancak daha sonra tarih değişmişti. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor 2021? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FİNAL Mİ YAPIYOR 2021? 

Dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yapıp yapmayacağı araştırılmaya başlandı. Bir ara dizinin final yapacağı açıklanan dizi için sosyal medyada bitmesin etiketi yapılınca final tarihi ertelenmişti. Ancak sevilen dizinin ekranlara kısa süre sonra ekranlara veda edeceği açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuzey Yıldızı İlk Aşk final tarihi başta 60. bölümde veda edeceği konuşulmuş ardından bölüm sayısı uzatılmış, 67 ya da 68. bölümde biteceği belirtildi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor 2021? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü ne zaman?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? 

Show TV ekranlarında cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin final tarihi ertelenmişti.  Ancak son gelen haberlere göre, dizinin 64. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi. Dizinin finalinin neden öne çekildiği ise henüz bilinmiyor. Birsen Altuntaş'ın yine aynı haberinde yer alan bilgiye göre, Bu hafta 8 Mayıs Cumartesi akşamı 63. bölümü yayınlanacak olan dizinin final tarihi bir sonraki haftaya çekildi! Yani Kuzey Yıldızı dizisi, 15 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 64. bölümüyle ekrana veda edecek denildi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor 2021? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümü ne zaman?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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