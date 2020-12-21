Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın dizisinin başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor. Dizinin çekimleri Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda devam ediyor. Dizinin ikinci sezonun 44. bölümünde Kadroya dahil olan Güneş Emir şahika karakterine hayat veriyor. Dizinin takipçileri tarafından Şahika karakteri merak konusu olmaya başladı. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk Şahikası Güneş Emir kimdir? Rol aldığı diziler hangileri? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

GÜNEŞ EMİR KİMDİR?

Güneş Emir 10 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul dünyaya gözlerini açtı. 2002 yılında Su Ürünleri bölümüne girdi. 2007 tarihinde ise başarıyla bu bölümü bitirdi. İstanbul Üniversitesi’nde eğitimi tamamlamasının ardından sonra Ankara’da bulunan Hacettepe Konservatuvarını kazandı. Okumuş olduğu Konservatuar’dan ise 2011 tarihinde mezun oldu.

Konservatuar’ı eğitiminden sonra Basat Oyunculuk ve İstasyon Sanat Evi gibi kurumlardan eğitim alarak yoluna devam etmiştir. 2002 tarihinde yerli sinema filmi olan O Şimdi Asker'de başrol oynadı. Emir'in adının duyulması ise Deniz Yıldızı isimli günlük dizi sayesinde gerçekleşmiştir. Bu dizide başrol oynayan oyuncu bir süre sonra diziden ayrılmıştır neden ayrıldığı konusunda ise bir takım açıklamalar yapıldı. Başarılı oyuncunun boyu 1.72’dir ve aslen İstanbulludur.

GÜNEŞ EMİR ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

*2017 Tutsak (Bennu)

*2014 Paramparça (Solmaz)

*2014 Babam Dokuz Doğurdu- (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)

*2013 Erkekler (Film)

*2013 A.Ş.K. (Melis)

*2011 2013 Beni Yeniden Sev- (Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu)

*2009 Deniz Yıldızı (Deniz- 470 Bölüm oynadı)

*2002 O Şimdi Asker (Film)

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KUZEY YILDIZI DİZİ KONUSU

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Yıldızla sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur olmasına ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce bin bir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de; biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Kuzey’i ne kendi ailesi, ne de diğer köylüler kabul etmemektedir. Yıldız da bulduğu her fırsatta Karadeniz’i Kuzey’e dar etmektedir.