Kuzeyin Oğlu ne zaman başlıyor? | Volkan Konak programı ne zaman? | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Volkan Konak, ekranlara geri dönüyor. Canlı sahne performansıyla ve yıllar önce yaptığı programla adından söz ettiren Volkan Konak'ın program tarihi belli oldu. Peki Kuzeyin Oğlu ne zaman başlıyor? | Volkan Konak programı ne zaman? | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, ekranlara geri dönüyor. Canlı sahne performansıyla ve yıllar önce yaptığı programla adından söz ettiren Volkan Konak'ın program tarihi belli oldu. Peki Kuzeyin Oğlu ne zaman başlıyor? | Volkan Konak programı ne zaman? | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar... KUZEYİN OĞLU NE ZAMAN BAŞLIYOR? “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak” programının yayın tarihi belli oldu. Program, her hafta Cuma günü izleyiciyle buluşacak. VOLKAN KONAK PROGRAMI NE ZAMAN? Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, izleyiciyle buluşuyor. Eğlence ve müzik ağırlıklı programda her hafta birbirinden ünlü isimler ağırlanacak. Programın her hafta Cuma günü ekrana geleceği açıklandı. KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı her hafta Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelecek Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 16 Nisan Cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde yeniden taht kuracak. Berkem Temizel Gece Editörü Kuzeyin OğluKuzeyin Oğlu Volkan Konakne zamanvolkan konak