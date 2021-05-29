Kuzeyin Oğlu programına katılan Melek Mosso performansıyla büyüledi!

Star TV kanalında cuma akşamları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları arasında ünlü şarkıcı Melek Mosso vardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etmesiyle daha da tanınan Melek Mosso söylediği şarkılarla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Kendine has tarzı ve vokaliyle programda şarkıları seslendiren Mosso, performansıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Melek Mosso, programda "Vursalar Ölmem", "Keklik gibi", "Dom Dom Kurşunu" gibi şarkıları seslendirerek kendine hayran bırakarak geceye damgasını vurdu.

Programda söylediği "Vursalar Ölmem" parçası sosyal medyada yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Melek Mosso'nun asıl soyismi ise 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden gelmektedir.

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Melek Mosso kimdir? Kaç yaşında? Nereli?