Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölümüyle seyirci ile buluşuyor. İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 1. bölüm canlı izle| Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm canlı izle...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozacağı bu ilk bölümde, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını atacak. ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölüm konukları; Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu ile Cuma gecesine damgasını vuraca.‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölümüyle 16 Nisan Cuma, saat 20.00’de Star’da...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 1. BÖLÜM| İLK BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ