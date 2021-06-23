Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?
Ekranların en sevilen programlarından olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Her hafta birbirinden şahane konuklar ağırlayan programda bu hafta kimin konuk olacağı merak ediliyor. Biz de haberimiz de 10. bölüm fragmanına yer verdik. İşte detaylar...
Cuma akşamları seyircinin vazgeçilmezi haline gelen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta birbirinden önemli isimlerin konuk olduğu ve izleyenlere şarkı dolu anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimlerin konuk olduğu merak ediliyor.
Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirileceği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 25 Haziran Cuma günü Star TV ekranlarında muhteşem konuğuyla seyirci karşısına çıkıyor.
Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu hafta yayınlanacak olan 10. bölümüne şarkıları ve sesiyle damga vuracak olan pop müziğinin usta isimlerinden Funda Ara konuk oluyor
İşte 25 Haziran Cuma Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. bölüm fragmanı...