Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Cuma akşamları seyircinin vazgeçilmezi haline gelen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta birbirinden önemli isimlerin konuk olduğu ve izleyenlere şarkı dolu anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimlerin konuk olduğu merak ediliyor.

Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirileceği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 25 Haziran Cuma günü Star TV ekranlarında muhteşem konuğuyla seyirci karşısına çıkıyor.

Volkan Konak'ın sunduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu hafta yayınlanacak olan 10. bölümüne şarkıları ve sesiyle damga vuracak olan pop müziğinin usta isimlerinden Funda Ara konuk oluyor

İşte 25 Haziran Cuma Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 10. bölüm fragmanı...