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  3. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Star TV ekranlarında Cuma akşamları izleyiciye keyifli anlar yaşatan program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? Cevabı haberimizde...

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu program 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', 9 Temmuz Cuma akşamı on ikinci bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor. 

Geçtiğimiz hafta Niran Ünsal ve Koray Avcı'yı konuk eden programın bu hafta kimleri konuk edeceği merak ediliyor. İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? sorusunun cevabı...

'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu hafta yayınlanacak olan 12'nci bölümüne güçlü sesleriyle izleyenleri mest edecek olan Deniz Seki ve Hakan Altun konuk oluyor. 

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