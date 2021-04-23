Uzun bir aradan sonra geçen hafta izleyicisiyle yeniden buluşan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 2. bölümüyle Star TV ekranlarında. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan Volkan Konak'ın yeni bölüm konukları Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram. İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm canlı izle | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle linki ve ayrıntılar...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozacağı bu ilk bölümde, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını attı. 23 Nisan günü yayınlanacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın, yeni bölümünde, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram gibi birbirinden başarılı isimler ekran başındakilerin kulakların pasını silecek.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK STAR TV CANLI İZLE

Volkan Konak'ın konukları Erdal Erzincan, Özlem Özdil, Türkü Akbayram ve Mercan Erzincan. Programı aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz...