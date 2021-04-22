Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim?

Yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programının 2. bölüm fragmanı yayınladı. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan Volkan Konak'ın yeni bölüm konukları belli oldu. İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozacağı bu ilk bölümde, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını attı. 23 Nisan günü yayınlanacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın, yeni bölümünde, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram gibi birbirinden başarılı isimler ekran başındakilerin kulakların pasını silecek.

İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı...