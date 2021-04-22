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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim? İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı...

Yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programının 2. bölüm fragmanı yayınladı. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan Volkan Konak'ın yeni bölüm konukları belli oldu. İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kim?

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI KİM?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozacağı bu ilk bölümde, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını attı. 23 Nisan günü yayınlanacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın, yeni bölümünde, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram gibi birbirinden başarılı isimler ekran başındakilerin kulakların pasını silecek.

İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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