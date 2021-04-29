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  3. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? Detaylar haberimizde...

Yayınlanan bölümleri ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu hafta 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? İşte merak edilen detaylar...

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozarak tekrar ekranlara döndüğü programında, bu hafta keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını atmaya geliyor. 30 Nisan günü yayınlanacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın, yeni bölümünde, renkli kişiliği ve şarkılarıyla Mustafa Keser ekran başındakilerin kulakların pasını silmeye geliyor...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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