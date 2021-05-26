Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu programıyla izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor Bu hafta yayınlanacak olan 6. bölümde kimlerin konuk olduğu programı soluksuz izleyenler tarafında merakla araştırılıyor.

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, özlediğiniz yorumuyla yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde taht kuruyor.

6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının 28 Mayıs Cuma günü konukları, Sakiler, Haluk Levent ve Melek Mosso oluyor.