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  3. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Cuma akşamları Volkan Konak'ın sunumuyla Star TV'de izleyiciyle buluşan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? sorusunun yanıtını merak edenler haberimize bakabilir...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

Star TV'de cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konuklarının kim olduğu merak ediliyor. Her hafta ünlü isimlerin sahne aldığı programın bu haftaki konukları belli oldu.

18 Haziran Cuma akşamı 9. bölümüyle ekrana gelecek olan programda yine birbirinden şahane isimler konuk oluyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...

VOLKAN KONAK 18 HAZİRAN KONUKLARI

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir olacak...

İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 9. bölüm fragmanı...

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