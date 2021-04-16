Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi kanalda, hangi gün oynuyor, saat kaçta? Ne zaman çıkacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçiren ve müzikten uzak kalan vatandaşların kulaklarının pasını silecek bir program geliyor. Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak'un konuklarıyla şarkılara adeta yeniden hayat verecek.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA?

Volkan Konak'ın sunacağı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı Star TV ekranlarında yayınlanacak. Program cuma günleri saat 20.00'de ekranlara gelecek.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı 16 Nisan 2021 Cuma gününde ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İlk bölümde Ekin Uzunlar, Öykü Gürman, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu programa konuk olacak.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka ‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler’ de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.

Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak, çalışmalara başlamıştır. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yaratan Volkan Konak, ikinci albümü Efulim’ i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen dördüncü albümü Volkanik Parçalar’ ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm Müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü Müzikseverlerin beğenisine sundu.

2000 yılında DMC bünyesine katılan Volkan Konak Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004’ e müzik dünyasının iddialı yapımlarından biri olarak girdi ve en çok satan albümler sıralamasında Elmas Plak ödülünü kazandı. 2006 yılında yine Mora adlı albümü Altın Plak ödülüne Layık görüldü. 2009 yılında çıkardığı Mimoza albümü ise hem Altın, hem de Platin Plak ödülü alarak Türkiye’de en çok satan albüm olarak birinci sırada yer almıştır. 2012 yılında Lifor albümünü çıkardı. 2015 yılında ise Manolya albümünü sevenlerine sundu.

Ödüllerinden bazıları şunlardır:

2003 Kral TV en iyi Halk Müziği Sanatçısı Ödülü

2004 Magazin Gazetecileri en iyi Sanatçı Ödülü

2004 Maranda Albümü En Çok Satış Yapan Albüm Ödülü

2007 Mora Albümüyle Altın Plak Ödülü

2009 Hürriyet Altın Kelebek En İyi Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

2009 Mimoza Albümü Altın Plak Ödülü

2009 Mimoza Albümü Platin Plak Ödülü (Türkiye’nin En Çok Satan Albümü Ödülü)

2010 16. Kral TV en iyi Türk Halk Müziği Özel Ödülü

2010 37. Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

2011 38. Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

2011 TRT Müzik Ödülleri En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçı Ödülü

2011 TRT Müzik Ödülleri Yılın En İyi TV Müzik Programı Ödülü ( Kuzeyin Oğlu – Show TV)

2013 Lifor albümünün satış başarısı ödülü

2013 2013 yılı 1.000.000 adet albüm satış ödülü

2015 Manolya Albümü Altın Plak Ödülü

2015 42. Pantene Altın Kelebek en iyi Türk Halk Müziği Erkek Solist Ödülü

2016 Magazin Gazetecileri Derneği 22. Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Sanatçı Ödülü

Biyografi: volkankonak.com