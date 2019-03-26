'Kuzgun' dizisine taze kan!

‘Kuzgun’da; Cihan karakterini canlandıracak olan Ferit Kaya, dizide ilk kez Çarşamba akşamı yayınlanacak 7. Bölümden itibaren yer alacak. Terzi Derviş’in (Settar Tanrıöğen) Kuzgun’un (Barış Arduç) yanına verdiği, tam bir görev adamı olan Cihan, yeni girdiği sevkiyat işinde Kuzgun’un sağ kolu olacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Ahmet Varlı, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler gibi önemli isimler yer alıyor.

Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’ heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star’da.

FERİT KAYA KİMDİR?

iyarbakır'da dünyaya gelen genç oyuncu lise eğitiminden sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro üzerine eğitim aldı. Mezun olduktan sonra pek çok tiyatro'da yer aldı. Kamera karşısına ilk kez Erkekler Ağlamaz isimli dizi ile geçti. Ardından pek çok dizi ve film rol aldı.

2008'de Kavak Yelleri isimli dizide Uğur karakterini canlandırdı. Dizi, çocukluklarından bu yana yakın dost olan Aslı Efe ve Deniz'in arasında Mine'nin de katılmasıyla İzmir'de İstanbul'a uzanan macerayı anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci yer aldı. Ardından Menekşe ile Halil isimli dizide Sami karakterini canlandırdı. Dizi, Almanya'da yaşayan Menekşe ile Halil'in aşkları için İstanbul'a kaçmalarını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Sedef Avcı yer aldı.

Ferit Kaya 2010'da Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Resul karakterini canlandırdı. Dizi, karısı, çocukları ve annesini evden kovan bir adamın neden olduğu bir aile faciasını ve dönemin koşullarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Wilma Elles, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Emir Berke Zincidi yer aldı. 2015'te ise Muhteşem Yüzyıl: Kösem isimli dizide Tavil Halil karakterini canlandırdı. Dizi, Kösem Sultan ve Safiye Sultan arasında anlaşmazlığını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Hülya Avşar, Beren Saat, Ekin Koç ve Mete Horozoğlu yer aldı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

Aşk ve Mavi- 2018

Sahipli- 2017

Dayan Yüreğim- 2017

Öyle ya da Böyle-2015

Niyazi Gül Dörtnala -2015

Muhteşem Yüzyıl: Kösem -2015

Emanet -2014

Annemin Şarkısı -2014

Kayıp -2013

Kötü Yol -2012

Bu Son Olsun -2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki -2010

Sessiz Çocuklar -2010

Mukadderat -2009

Kül ve Ateş -2009

Gecenin Kanatları -2009

Bu Kalp Seni Unutur mu? -2009

Beş Şehir -2009

Merdiven Altı -2008

Kollama -2009

Karamel -2008

Güneşin Oğlu -2008

Ali'nin Sekiz Günü -2008

Zeynep'in Sekiz Günü -2007

Yersiz Yurtsuz -2007

Menekşe ile Halil -2007

Kavak Yelleri -2008

Erkekler Ağlamaz -2006