'Kuzgun' dizisine taze kan!
Star TV'nin sevilen dizisi Kuzgun'a yeni bir isim daha katılıyor. Çarşamba günü yayınlanacak 7. bölümünden itibaren usta oyuncu Ferit Kaya, Cihan karakteriyle diziye dahil olacak.
‘Kuzgun’da; Cihan karakterini canlandıracak olan Ferit Kaya, dizide ilk kez Çarşamba akşamı yayınlanacak 7. Bölümden itibaren yer alacak. Terzi Derviş’in (Settar Tanrıöğen) Kuzgun’un (Barış Arduç) yanına verdiği, tam bir görev adamı olan Cihan, yeni girdiği sevkiyat işinde Kuzgun’un sağ kolu olacak.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Ahmet Varlı, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler gibi önemli isimler yer alıyor.
Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’ heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star’da.
FERİT KAYA KİMDİR?
iyarbakır'da dünyaya gelen genç oyuncu lise eğitiminden sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro üzerine eğitim aldı. Mezun olduktan sonra pek çok tiyatro'da yer aldı. Kamera karşısına ilk kez Erkekler Ağlamaz isimli dizi ile geçti. Ardından pek çok dizi ve film rol aldı.
2008'de Kavak Yelleri isimli dizide Uğur karakterini canlandırdı. Dizi, çocukluklarından bu yana yakın dost olan Aslı Efe ve Deniz'in arasında Mine'nin de katılmasıyla İzmir'de İstanbul'a uzanan macerayı anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci yer aldı. Ardından Menekşe ile Halil isimli dizide Sami karakterini canlandırdı. Dizi, Almanya'da yaşayan Menekşe ile Halil'in aşkları için İstanbul'a kaçmalarını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Sedef Avcı yer aldı.
Ferit Kaya 2010'da Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Resul karakterini canlandırdı. Dizi, karısı, çocukları ve annesini evden kovan bir adamın neden olduğu bir aile faciasını ve dönemin koşullarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Wilma Elles, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Emir Berke Zincidi yer aldı. 2015'te ise Muhteşem Yüzyıl: Kösem isimli dizide Tavil Halil karakterini canlandırdı. Dizi, Kösem Sultan ve Safiye Sultan arasında anlaşmazlığını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Hülya Avşar, Beren Saat, Ekin Koç ve Mete Horozoğlu yer aldı.
Yer Aldığı Dizi ve Filmleri
Aşk ve Mavi- 2018
Sahipli- 2017
Dayan Yüreğim- 2017
Öyle ya da Böyle-2015
Niyazi Gül Dörtnala -2015
Muhteşem Yüzyıl: Kösem -2015
Emanet -2014
Annemin Şarkısı -2014
Kayıp -2013
Kötü Yol -2012
Bu Son Olsun -2012
Öyle Bir Geçer Zaman ki -2010
Sessiz Çocuklar -2010
Mukadderat -2009
Kül ve Ateş -2009
Gecenin Kanatları -2009
Bu Kalp Seni Unutur mu? -2009
Beş Şehir -2009
Merdiven Altı -2008
Kollama -2009
Karamel -2008
Güneşin Oğlu -2008
Ali'nin Sekiz Günü -2008
Zeynep'in Sekiz Günü -2007
Yersiz Yurtsuz -2007
Menekşe ile Halil -2007
Kavak Yelleri -2008
Erkekler Ağlamaz -2006
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