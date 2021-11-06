Kuzine ne demek, TDK'ya göre Kuzine kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kuzine ne demek? Kuzine TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kuzine kelimesi. Peki kuzine ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kuzine nedir, kuzine kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KUZİNE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kuzine kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kuzine kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kuzine kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hem ısıtmaya hem de üzerinde veya içinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası

- Gemilerde yemek pişirilen yer



KUZİNE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yolcunun kuzinede işi ne?

