Kuzuların annelerine kavuşma anı

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde denetim yaptı. Denetim sırasında küçükbaş hayvanların yavrularıyla buluşma görüntüleri görülmeye değerdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, beraberinde veteriner hekimden oluşan ekiple Ankara'nın Bala ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde denetimler gerçekleştirdi. İşletmede bulunan küçükbaşların kontrollerinin ardından veterinerler tarafından aşılamaları yapıldı, gebe olanların ultrason ile son durumları değerlendirildi. Yavru küçükbaş hayvanlara ise küpeleme yapıldı.

İlkbahar dönemi olması nedeniyle küçükbaş ve büyükbaşlarda doğum sürecinin başladığını ve neredeyse tamamlandığını dile getiren Korkmaz, bakanlık olarak ikiz doğumları arttırmaya yönelik bir takım çalışmalar yapıldığını aktardı.

Hayvancılığın geliştirilmesi noktasında eğitim ve destekleme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Korkmaz, "2018 yılı içerisinde 30 bine yakın çiftçimizi eğitime aldık. Teknik geziler, konferanslar, paneller, tarla günleri yani çiftçimizin modern tarım tekniklerini yerinde görmesi adına 30 bin çiftçimizi eğitime aldık. Eğitimli çiftçileri bakanlık olarak da destekliyoruz" diye konuştu.

"2 milyon 533 bin hayvana aşılama yapıldı"

2004 yılında Ankara'da 219 bin civarında olan büyükbaş hayvan varlığının 2018 yılı sonunda 538 binlere çıktığını aktaran Korkmaz, iki katına yakın bu artışta sağlık taramalarının, aşılamaların büyük bir önemi olduğunun altını çizdi. Şap, şarbon, çiçek hastalığı ve veba gibi çeşitli hastalıklara karşı sahada sürekli aşılama yapıldığını vurgulayan Korkmaz, Ankara'da 2018 yılı içinde veteriner hekimler tarafından 2 milyon 533 bin hayvana aşılama yapıldığı bilgisini verdi. Sofraya gelen gıdanın sağlıklı olmasının üretimin birinci aşamasından geçtiğini ifade eden Korkmaz, sağlık koşulları sağlandığında gıdanın daha güvenilir olduğunu söyledi. Aşılama programının bahar dönemiyle birlikte başladığını anımsatan Korkmaz çiftçilere bu konuda tarım teşkilatlarıyla yakın işbirliği yapma çağrısında bulundu. Korkmaz, tek bir işletmenin bile aşısız kalmamasının önemine vurgu yaptı.

2018 yılında hayata geçirilen buzağı takip sistemine değinen Korkmaz, yıl sonu itibariyle ilk verilerin alınmaya başlandığını paylaştı. Korkmaz, büyükbaşta bir önceki yıla göre yüzde 100'e yakın bir artış olduğunu kaydetti.

"Ölümler yüzde 10'lara düştü"

İşletme sahibi Okan Yalçın ise, 2005 yılında 400 olan hayvan varlığını 2019 yılında binlere çıkardığını belirterek, bakanlığın destekleriyle bunu daha da yukarı seviyelere taşımak istediğini ifade etti. Yalçın, "Aşılama sürekli kontrol edildiği için kuzu ve buzağı ölümleri çok az seviyede. Yüzde 60'larda olan ölümler şu anda yüzde 10'lara düştü. En büyük destek aşılama, çünkü kuzu ölümü sadece benim işletmedeki bir ölüm değil Türkiye'deki bir şey ve neticede bir can" şeklinde konuştu.

Denetim sırasında küçükbaşların yavrularıyla buluşma görüntüleri görülmeye değerdi. Ultrason kontrolü yapılan bir annenin o sırada başında duran yavrusu ise adeta annesine destek olarak görenleri şaşırttı.

Kaynak: İHA