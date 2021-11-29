KVKK, kullanıcı verilerini çaldırdığı iddia edilen Yemeksepeti hakkında inceleme başlattı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Yemeksepeti'nin kullanıcı verilerini hackerlara çaldırdığı iddiası tüm Türkiye'de gündeme oturmuştu. Bu iddialarla ilgili açıklamada bulunan Yemeksepeti, herhangi bir verinin çaldırılmadığı yönünde duyuruda bulunarak sorun olmadığını ifade etmişti. Hackerların verileri bırakmak için fidye istediği iddiaları ile gündem yeniden yoğunken KVKK da Yemeksepeti hakkında inceleme başlattı.

"KURUL, YEMEKSEPETİ HAKKINDA HAREKETE GEÇTİ"

Yemeksepeti tarafından fidye teklifinin kabul edilmemesinin ardından verileri çalan hackerların 20 bin kullanıcı verisini sızdırdığı iddiaları üzerine kurul harekete geçti. Yaptığı gündem toplantısında bu iddialar hakkında konuşmalar yapan Kurul, şirket tarafından yapılan açıklamaların doğruluğu noktasında da incelemelerde bulunuyor.

AÇIKLAMA YAPARAK "VERİ HIRSIZLIĞI YOK" DEMİŞTİ

16 Kasım günü sosyal medya adresinden açıklama yapan şirket, "kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" duyurusunda bulunmuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.