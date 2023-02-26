Kwabena Anane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwabena Anane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwabena Anane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwabena Anane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwabena Anane 5 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwabena Anane Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kwabena Anane'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Kwabena Anane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwabena Anane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwabena Anane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwabena Anane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Hearts of Oak

Kwabena Anane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwabena Anane şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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