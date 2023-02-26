Kwabena Owusu Sekyere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwabena Owusu Sekyere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwabena Owusu Sekyere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwabena Owusu Sekyere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwabena Owusu Sekyere 3 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwabena Owusu Sekyere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kwabena Owusu Sekyere'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwabena Owusu Sekyere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwabena Owusu Sekyere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwabena Owusu Sekyere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwabena Owusu Sekyere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwabena Owusu Sekyere şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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