Kwadwo Addai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwadwo Addai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwadwo Addai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwadwo Addai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwadwo Addai 7 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwadwo Addai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Kwadwo Addai'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwadwo Addai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwadwo Addai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwadwo Addai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwadwo Addai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mayıs 2018 yılında Ebusua Dwarfs

1 Kasım 2019 yılında Karela United

Kwadwo Addai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwadwo Addai şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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